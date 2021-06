Võlakirjatingimusi rikkunud Pro Kapital pakub lepituseks kõrgemat intressi

Pro Kapital Grupi juht Paolo Michelozzi. Foto: Liis Treimann

Pärast T1 keskuse pankrotti on Pro Kapitali omakapitali tase langenud allapoole võlakirjatingimustes nõutud tingimusi, mis annab võlakirjaomanikele võimaluse ettevõtte vastu astuda.

Täna aga teatas Pro Kapital, et peamised võlakirjaomanikud on lühikeseks ajaks võimalikest vastusammudest loobunud ning präänikuks on 1% võrra suurem võlakirjaintress.