Tallinna börsil elu keeb: investoreid tulvab uksest ja aknast sisse

Kodubörsile trügivate investorite hulk kasvab mühinal ja see trend üha kiireneb. Äripäev uuris värsketelt investoritelt, mis on neid börsile meelitanud ja kuidas on esimestel investeeringutel läinud.