Kommunikatsiooni- ja avalike suhete spetsialist Ave Lillemäe astus otsustava sammu ja investeeris esimest korda elus Tallinna börsil kõigest mõni kuu tagasi, kuna sai innustust oma poja edust LHV "Börsihai" mängus. Foto: Jassu Hertsmann

Tallinna börsil elu keeb: investoreid tulvab uksest ja aknast sisse

Kodubörsile trügivate investorite hulk kasvab mühinal ja see trend üha kiireneb. Äripäev uuris värsketelt investoritelt, mis on neid börsile meelitanud ja kuidas on esimestel investeeringutel läinud.

Üldiselt on Eestis uute investorite arv kasvanud aastas neljandiku võrra, aga nüüd pole poolt aastatki läbi, kui börsile on juba lisandunud 17 protsenti investoreid. Mis siis niimoodi veel aasta lõpuks saab? Mai lõpu seisuga on Tallinna börsil 53 100 investorit ehk siis just nii palju on Eesti residentide väärtpaberikontosid, millel hoitakse vähemalt ühte Tallinna börsi aktsiat.