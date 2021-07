Musk: Cybertrucki võib oodata ka läbikukkumine

Elon Musk ütles oma fännidele, et Tesla Cybertruck võib osutuda läbikukkumiseks. Sellegi poolest meeldib talle auto disain, olgugi, et seda on palju kritiseeritud.

