LHV aktsia on täna tõusnud enam kui 6 protsenti, millele on kaasa aidanud positiivsed uudised ning kasumiprognooside tõstmine.

Eile teatas LHV börsiteate vahendusel, et on saanud ülemaailmselt reitinguagentuurilt Moody’s investeerimisjärgu emitendireitingu . Reitinguks seati Baa3 ning väljavaade on positiivne. Lisaks sellele teatas pank täna hommikul, et on Ühendkuningriigis lõpule viinud enam kui 5 miljoni euro suuruse tehingu Bank Northis osaluse ostmiseks