Powell: varaostuprogrammi kärbe võib alata sel aastal

Föderaalreservi juht Jerome Powell. Foto: AFP/Scanpix

Föderaalreservi juht ütles täna Jackson Hole'i ​​majandussümpoosionil, et keskpank võib juba sel aastal hakata igakuiseid võlakirjaostusid vähendama. Samas öeldes, et intresside tõstmisega veel ei kiirustata, vahendab Bloomberg.

Powell ütles oma kõnes, et majandus on täitnud keskpanga seatud eesmärgid, mis on eeltingimus rahatrüki vähendamiseks. Lisades, et ka tööturg on teinud selgeid edusamme.

