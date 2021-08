Parimad aktsiad, mida Stockholmi börsilt kohe osta

Nasdaq Stockholm börsilt võib leida häid investeeringuid. Foto: LIIS TREIMANN

Ettevõtete suvel avaldatud tugevate tulemuste pealt oleme liikumas sügisesse ja sellega on hea vaadata neid aktsiaid, millesse tasub ka investoril panustada. Oma aktsiasoovitusi jagavad kolme Rootsi panga eksperdid.

Suured aktsiahindade tõusud on mõjutanud ka Stockholmi börsi, kus paljude ettevõtete aktsiad on muutnud väga kalliks. Ettevõtete aastaaruannetest on näha, et üldiselt on suudetud prognoose tunduvalt edestada. Selleks, et leida häid aktsiad, millel on veel kasvuruumi, jagasid Rootsi ajalehele Dagens Industri oma tähelepanekuid ja investeerimisideid Swedbanki, DNB ja Erik Penser Banki eksperdid.

