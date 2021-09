Madis Müür: elu on pokker, mitte male

Mihkel Nestor: koroonakriis pole enam majanduse põhiprobleem

SEB majandusanalüütik Mihkel Nestor tõdes, et Eesti majandus on taastunud üllatavalt kiiresti üle kriisieelse taseme ning see toob koroonakriisi asemel põhifookusesse taas probleemid tööjõupuudusega ning ettevõtjate jaoks saab määravaks ka toimetulek hinnakasvuga.

