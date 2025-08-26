Tagasi ST 26.08.25, 09:00 Ainulaadsed kinnisvarainvesteeringud: suusakuurortidest Vahemere rannikuni. Mida Balti riikide investorid täna otsivad? Letsinvest, juhtiv kinnisvara ühisrahastusplatvorm, on oma tegutsemisaja jooksul loonud tugeva ja usaldusväärse investorite kogukonna. Oleme üheskoos rahastanud üle 100 eduka projekti mitmes Euroopa riigis. Ettevõtte kohalikud meeskonnad tegutsevad juba mitte ainult Leedus, vaid ka Hispaanias ja Portugalis, kus nad analüüsivad tähelepanelikult potentsiaalseid projekte ja hoiavad otsekontakti oma arendajatega. Investorid kogusid Letsinvesti poolt välja valitud erakordsete projektide jaoks raha kokku rekordajaga ning mõned projektid pälvisid isegi rahvusvahelise meedia tähelepanu. Tutvuge investeerimisvõimalustega kinnisvaras – Letsinvesti kogukond on nüüdseks avanud uksed paljudele põnevatele projektidele.

"Ühisrahastusplatvormid toimivad sageli esimese etapi laenuandjana, seega on Letsinvesti kogukonna investeeringud projekti eduka elluviimise jaoks oluliseks sammuks. Alates platvormi käivitamisest on meie kogukond kaasanud juba üle 75 miljoni euro ja finantseerinud enam kui 100 kinnisvaraobjekti Leedus, Hispaanias, Portugalis, Norras ja Lätis. Investorid koondavad eriti kiiresti raha projektidesse, mis paistavad silma tugeva kontseptsiooni, arendajate visiooni ja erilise asukoha poolest,“ ütleb Letsinvesti juhatuse esimees Vytenis Kinduris.

Letsinvest järgib konservatiivset riskijuhtimise strateegiat valides projekte rangelt ja hoolikalt. Euroopa platvorm on viimastel ajal oma tegevust laiendanud – kohalikud ekspertide meeskonnad töötavad praegu Leedus, Portugalis ja Hispaanias. See tagab otsekontakti kinnisvaraarendajatega, parema arusaama kohalikust turudünaamikast ja kvaliteetse projektivaliku. Pole ime, et seni pole Letsinvesti laenusaajad oma investoritele maksmisega kunagi hiljaks jäänud. Juba mitu Leedu ja välismaist projekti on edukalt läbinud kogu teostustsükli – alates edukast investeeringu käivitamisest kuni investoritega arveldamiseni. Keskmine investeering platvormile on üle 80 000.

Kutsume teid tutvuma Letsinvesti kogukonna rahastatud erakordsete projektidega:

Luksuslik elamukompleks La Nucias, Hispaanias

Hiljuti panustas Letsinvesti investorite kogukond erakordsesse projekti Hispaania spordilinna tiitli pälvinud linnas La Nucia. Rahvusvaheline kinnisvarafirma Azur Group arendab siin luksuslikku elamukompleksi, mida hakatakse haldama viietärnihotelli standardite järgi. Letsinvesti investorid kaasasid selle projekti jaoks esimeses etapis 2,25 miljonit eurot.

Luksuslik elamukompleks, La Nucia, Hispaania. Visualisatsioon.

See projekt koondab endas mitmeid investeeringute puhul olulisi tegureid. La Nucias arendatavat elamukompleksi iseloomustab erakordne funktsionaalsus ja detailitäpsus – sinna on plaanitud apartamendid, tervise- ja ärikeskused, bassein ning äripinnad. Samuti on sõlmitud kokkulepe Ameerika Ühendriikide rahvusvahelise hotelliketiga, mis hakkab seda kompleksi haldama ja tagab kõrgeimad teenindusstandardid. Sama oluline on asjaolu, et see saab olema üks esimesi rahvusvaheliselt tuntud komplekse selles piirkonnas.

Letsinvesti kogukond tõstis esile projekti erakordse asukoha ja tugeva konkurentsieelise. La Nucia linn, kus kompleksi arendatakse, asub Costa Blanca piirkonnas Vahemere rannikul. See koht on juba nüüd turistide ja sportlaste lemmik, sest lisaks võrratutele mere- ja mäevaadetele paistab linn silma oma professionaalse spordi- ja turismiinfrastruktuuriga. Selles linnas on olümpiastandarditele vastav staadion ja muud kaasaegsed spordirajatised. Samuti on plaanis paigaldada ainulaadne vabaõhukontserdisaal – selliseid amfiteatri tüüpi saale on maailmas vaid kaks. La Nucia pole asjata pälvinud spordilinna tiitlit. See on paik, kus peetakse regulaarselt tipptasemel spordiüritusi, sportlased saavad siin intensiivselt treenida eelseisvateks võistlusteks, samal ajal kui turistid naudivad prestiižset puhkust ning saavad osa unikaalsetest üritustest ja spordiruumidest. Linnavalitsus suhtleb aktiivselt ettevõtetega ja püüab luua investoritele atraktiivse keskkonna.

La Nucia spordilinna tulevased ja praegused projektid.

Prestiižne kortermaja Norra mägikuurordis

Letsinvesti kogukond on panustanud mainekasse projekti Norra mägikuurordis Kvitfjellis. See on koht, kus peetakse mitmeid mäesuusatamise maailmakarika etappe. Projekti arendab Leedu kapitalil põhinev LHM Grupp.

Letsinvest andis kahes etapis 5 miljoni euro suuruse ärilaenu LHM ettevõtete grupile, mis on spetsialiseerunud kõrgetasemeliste puhkemajade ehitamisele Norra suusakuurortides. See laen oli mõeldud Pareto panga (Norra) varasema kohustuse refinantseerimiseks ja ettevõtte edasise arengu rahastamiseks.

Viimase 20 aasta jooksul on LHM Group ehitanud mägedesse üle 700 maja. Investoreid veensid ettevõtte kindlad kogemused ja oskusteave mägimajade ehitamisel. Lisaks hindas kogukond positiivselt, et see investeering võib aidata kaasa Leedu ettevõtluse edule Norras. Suusakuurortides on kinnisvara pakkumine sageli piiratud, samas kui turistide arv ja huvi selle spordiala vastu kasvab.

Luksuskorterid Svarstskardis Kvitfjellis Norra.s Visualisatsioon.

LHM grupi arendatud projektid on pälvinud ka rahvusvahelise meedia tähelepanu – neist on kirjutanud Financial Times ja The Sunday Times. Väljaanded rõhutasid, et Norra suusakuurordid koguvad järjest enam populaarsust – neid eelistavad üha rohkem nii suusatamist armastavad britid kui ka teised eurooplased. Samuti on öeldud, et suusatajad otsivad Norrast pikaajalist alternatiivi Alpidele. Lisaks on ühe Ühendkuningriigi suusaklubi andmetel Norrasse reisivate suusatajate arv pärast pandeemiat kahekordistunud. Väljaanded tsiteerisid ka LHM grupi ühte asutajat Laurynas Mitkust, kes jagas rahvusvahelise üldsusega, et lisaks norralastele endale ostavad mägedes puhkemaju ka taanlased, hollandlased, rootslased, sakslased ja šotlased. Seega kasvab selliste komplekside populaarsus kiiresti.

Prestiižne elamuprojekt Alteas Hispaanias

Altea linnas asuv Altea Hills on Costa Blanca mainekas elamurajoon, kus arendatakse Altea Hills'i projekti. Prestiižne elamukompleks koosneb 32 korterist ja 10 villast, mis pakuvad erakordseid vaateid ja asuvad piirkonna ühes parimas paigas.

Projekti disain töötati välja koostöös maailmakuulsa kaubamärgiga Yoo Inspired by Starck, mille asutas kuulus disainivisionäär Philippe Starck. See partnerlus kehastab tipptasemel esteetikat, uuenduslikke lahendusi ja erakordset loomingulist visiooni. Letsinvesti kogukond suutis selle projekti jaoks vajalikud 3,4 miljonit eurot kaasata märkimisväärse kiirusega – kõigest kolme päevaga.

Kompleksi arendab eelmainitud rahvusvaheline kinnisvaraarendaja Azur Group. Selle projekti võla ja väärtuse suhe oli vaid 32% ning laenu tähtaeg oli 9 kuud. Ettevõte võttis endale kohustuse laenu tagasi maksta 11% aastaintressiga. Seetõttu keskendusid sellele elamukompleksile rohkem investorid, kes otsisid lühiajalisi instrumente kindla tootluse ja konservatiivse riskiga.

Prestiižne elamuprojekt Hills of Altea, Alteas Hispaanias. Visualisatsioon.

Piirkond asub küngastel, pakkudes panoraamvaateid Vahemerele, Altea linnale ja Sierra Bernia mägedele. Piirkonda iseloomustab palju päikesepaistelisi päevi ning kõrgus merepinnast tagab suvel meeldivama mikrokliima. See piirkond on tuntud oma kvaliteetsete villade, luksuslike korterite ja ainulaadsete arhitektuuriprojektide poolest. Piiratud pakkumise ja suure nõudluse tõttu püsivad kinnisvarahinnad piirkonnas stabiilsena isegi majanduskõikumiste ajal. Lisaks on Costa Blanca piirkond muutumas üha populaarsemaks skandinaavlaste, sakslaste ja brittide seas ning meelitab ligi üha rohkem turiste.

Letsinvesti kogukond investeerib Portugalis kõrgklassi projekti

Letsinvest on pakkunud oma investorite kogukonnale võimaluse investeerida järjekordsesse eksklusiivsesse projekti, The Lourencosse, mis asub Aveiros Portugalis.

See premium klassi elamu- ja äriprojekt asub linna ühes kõige mainekamas asukohas, mida sageli nimetatakse ka "Portugali Veneetsiaks", seega on huvi projekti vastu suur. Projekt koosneb 88 korterist ja äripinnast, mis keskenduvad kohaliku turu suurele nõudlusele, kus hinnad tõusevad ja kvaliteetse pakkumise osas on endiselt suur puudus. Projekti käigus on plaanis rekonstrueerida ja ehitada 8000 m² pinda.

Investorite kogukond kaasas vaid mõne päevaga 2,9 miljonit eurot ja kasutas oma vabu vahendeid 12-kuulise perioodi jooksul, teenides kuni 11% aastaintressi, mis makstakse välja tähtaja lõpus. Samuti on oluline märkida, et see projekt on tagatud kinnisvarale seatud esimese järjekoha hüpoteegiga, seega on risk konservatiivne.

Aveiro linn, Portugal.

Foto: Martynas Cimbalas

See on osa enam kui sajast kinnisvaraobjektist, mida rahastavad Letsinvesti investorid.

Euroopa ühisrahastusplatvorm Letsinvest töötab Leedu, Portugali ja Hispaania ekspertidega, kes otisvad platvormikogukonna jaoks uut turupotentsiaali, partnerlusi ja projekte. Meie kogukond on korduvalt tõestanud, et suudab erakordseid kinnisvaraobjekte kiiresti ja suurtes mahtudes finantseerida.

Kaasinvesteerimine on kasulik nii ettevõtetele kui ka investoritele. Ettevõtted saavad ära kasutada võimalust oma projektide jaoks kiiresti raha koguda ja igaüks saab nendesse projektidesse investeerida – alates neist, kes soovivad tööd anda 500 000 eurole ja lõpetades nendega, kellel on 500 vaba eurot. See võimaldab investoritel panustada kinnisvara esimese järjekoha hüpoteegiga tagatud suurte kinnisvaraprojektide rahastamisesse ning teenida kahekohalist aastatootlust, säilitades samal ajal konservatiivse investeerimisriski. Samuti on oluline märkida, et kogu tegutsemisaja jooksul pole laenusaajad kunagi investoritele võlgade tasumisega hilinenud.