Tagasi 26.08.25, 17:17 Raadiohommikus: Eesti majanduse kasv ja salapärased droonid meie õhuruumis Kolmapäeva hommikul võtame Äripäeva raadios ette mitu olulist teemat: Eesti majanduskasvu, meie õhuruumi hiilinud droonid ja palgad.

Kolmapäeva hommikul kuuleb raadiohommikus analüütikute Mihkel Nestori ja Tõnu Mertsina debatti majandusprognoosi teemal.

Foto: Andras Kralla

Täna teatas kaitsepolitsei, et lisaks nädalavahetusel Peipsi järve kukkunud droonile leiti drooni jäänused ka Võrtsjärve aladelt. Kuidas pääses droon märkamatult Eesti õhuruumi ja mida võetakse nii seire kui kaitse parandamiseks ette, seda selgitab otse-eetris kaitsepolitsei.

Kolmapäeval selgub, kui kõrge oli tänavuse aasta teise kvartali keskmine palk. Kui tugevalt annab palgasurve tunda, uurime kell 8 Saku Õlletehase juhatuse liikmelt Jaan Härmsilt. Alates maikuust on firma müüginumbrid langenud – küsime ka, kuidas Saku Õlletehas sügisele vastu astub.

Mis on suurpankade majanduskasvu prognoosi langetamise taga ja miks on SEB Swedbankist märksa optimistlikum, seda kommenteerivad kell 8.30 Swedbanki peaökonomist Tõnu Mertsina ja SEB majandusanalüütik Mihkel Nestor.

11.00–12.00 "Triniti eetris". Suve viimases saates tulevad jutuks lõppeva suve ebasoodsad ilmastikutingimused põllumajanduses ja selle laiemad mõjud ning kahjud. Teemale annavad selgust Triniti vandeadvokaat, partner ja põllumajanduse töögrupi juht Siim Maripuu ning regionaal- ja põllumajandusministeeriumi põllumajanduskeskkonnapoliitika osakonna juhataja Katrin Rannik. Saadet juhib Joonas-Hendrik Mägi. 13.00–14.00 "Juhi jutud".

Saates heidame pilgu konkursi „Parim juht 2025“ kolme finalisti ehk Ericsson Eesti juhi Sirli Männiksaare, Baltic Restaurants Estonia juhi Aaro Lode ja Hansa Grupi juhi Neeme Tammise juhtimise tööriistakohvrisse ja saab selgeks, miks on nemad aasta kolm paremat juhti. Saate lõpuks selgub ka, miks pälvis tänavu Personalijuhtimise ühingu PARE, Eesti Tööandjate Keskliidu, Äripäeva ja Pärnu Juhtimiskonverentsi korraldatud parima juhi konkursi võidu just Hansa Grupi juht Neeme Tammis.

Saate pani kokku Rivo Sarapik.

15.00–16.00“Mets ja majandus”.

Tänases saates kuuleb arutelusid sektori eri osapooltelt teemal, kuidas leida Eesti metsanduses tasakaalu. Näiteks toob Eesti Metsameistri tegevjuht Joel Lobjakas esile, et raiemaht ei ole vaid majanduslik otsus, vaid ka ühiskondlikult tundlik teema. Maaülikooli metsateadlane Reimo Lutter rõhutab teaduspõhisuse vajadust metsanduspoliitikas, Eesti Puitmajaliidu juhatuse esimees ja KMT Prefabi juht Martin Talts selgitab, kuidas rahvusvaheline ebakindlus pärsib Eesti puitmajade eksporti ja VKG Fiberi juhatuse liige ja biotoodete arendusjuht Lauri Raid räägib, kuidas kavandatav biotoodete tehas sõltub stabiilsest ja piisavast toormest. Kõneleb ka Eestimaa Looduse Fondi metsandussuuna koordinaator Laura Uibopuu, kes toob esile, et kliimaeesmärkide täitmiseks tuleb raiemahtu oluliselt vähendada. Lisaks esineb saates Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liidu tegevjuht Henrik Välja ja Swedbanki puidusektori juht Alvar Mällo.

Kuula Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz, Ida-Virumaal 94,6 MHz, Raplamaal 101,8 MHz ja Järvamaal 104,3 MHz.