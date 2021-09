Puust ja punaseks: mida jälgida LHV uute aktsiate ostmise puhul?

LHV uute aktsiate märkimisega on tekkinud palju segadust. Millele on siis tähtis tähelepanu pöörata?

LHV aktsia märkimisõiguste eest maksti eelmisel nädalal enam kui 30 eurot . See tähendab, et LHV aktsia eest oldi nõus maksma enam kui 64 eurot. Tõenäoliselt ei saanud investorid aru , et lisaks märkimisõigusele tuleb osta ka aktsiat ennast, mille hind on 34 eurot. Nüüd on segadust tekitanud ka märkimiskorralduste esitamine.