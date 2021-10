Balti aktsiaturud jätkasid langust

Maagaasi hind kõigub ülisuurelt, ennelõunal algas uus tõus

Maagaasi hinnad on see nädal teinud läbi meeletuid kõikumisi – kahe päevaga tõusid hinnad vahepeal 60 protsenti, millele järgnes umbes 50protsendiline langus. Seejärel on hinnad jälle kolmandiku võrra kallinenud.

