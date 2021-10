Euroopa aktsiatel seitsme kuu parim nädal

Saksamaa moebränd Hugo Boss on täna kallinenud 3,8 protsenti. Foto: Frank Hoermann/SVEN SIMON via www.imago-images.de, Scanpix

Euroopa aktsiaturgude jaoks on see nädal kujunemas viimase seitsme kuu parimaks, sest tulemuste hooaeg on alanud positiivselt ning see on aidanud leevendada inflatsiooniga seotud hirme, vahendab Reuters.

Üleeuroopaline aktsiaindeks Stoxx 600 on täna kallinenud 0,3 protsenti, 467,2 punktini. Saksamaa ja Prantsusmaa turud on tõusnud vastavalt 0,2 ja 0,4 protsenti. Nädala lõikes on Stoxx 600 tõusnud 2,3 protsenti, millele on kaasa aidanud investorite riskijanu kasv viimastel päevadel. Kui see tõus jääb, on see suurim nädalane kallinemine viimase seitsme kuu jooksul.

