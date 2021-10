Heade tulemuste hooaeg jätkub: S&P tõusis viiendat päeva järjest

Euroopa aktsiad tõusevad Aasia ja USA eeskujul

Euroopa suurimad aktsiaindeksid on täna tõusnud, millele on kaasa aidanud kaevandussektori ja tehnoloogiafirmade tõus. Rootsi telekomiseadmete tootja Ericssoni tulemused olid aga kehvad ning see hoidis turge surve all, vahendab Reuters.