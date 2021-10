Euroopa aktsiad tõusevad Aasia ja USA eeskujul

Frankfurdi börs. Foto: Reuters/Scanpix

Euroopa suurimad aktsiaindeksid on täna tõusnud, millele on kaasa aidanud kaevandussektori ja tehnoloogiafirmade tõus. Rootsi telekomiseadmete tootja Ericssoni tulemused olid aga kehvad ning see hoidis turge surve all, vahendab Reuters.

Üleeuroopaline aktsiaindeks Stoxx 600 on täna kallinenud 0,2 protsenti, 467,8 punktini. Head minekut on näidanud kaevandusfirmad, kommunaalfirmad ja tehnoloogiasektori aktsiad. Tehnoloogiasektor aitas täna ka Aasia aktsiaturud plussi.

Kui oled juba tellija, siis logi sisse! Telli Äripäev Eraisik Ettevõte Olen tingimustega nõus Kaardimaksega Mobiilimaksega Maksan Juhime tähelepanu, et Sul on õigus keelata oma kontaktandmete kasutamine samasuguste toodete või teenuste otseturustuse tegemiseks võttes Äripäevaga ühendust aadressil [email protected] või telefonil 667 0099