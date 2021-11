Euroopa aktsiad tõusid värskete rekorditeni

Frankfurdi börs. Foto: Reuters/Scanpix

Euroopa aktsiaturud tõusid täna värskete rekorditeni, sest ettevõtete kvartalitulemused on olnud tugevad ning metallihindade taastumine aitas kaevandusfirmadel kallineda. Naftafirmad olid aga odavnemas, vahendab Reuters.

Stoxx 600 indeks on täna kallinenud 0,1 protsenti, 479,8 punktini. Päeva alustas indeks tubli tõusuga, aga pärastlõunaks on aktsiad veidi taandunud. Investorid ootavad pingsalt Föderaalreservi tänast rahapoliitika otsust, mis avalikustatakse Eesti aja järgi kell 20. Oodatakse, et keskpank vähendab igakuist varaostude mahtu.

