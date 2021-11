Globaalsed aktsiaturud püsivad rekordite lähedal

Hongkongi börs. Foto: Reuters/Scanpix

Globaalsed aktsiaturud püsisid täna hommikul rekordite lähedal, Aasia turud kallinesid ning valuutaturud püsisid stabiilsena. Investorid ootavad nüüd tänast Föderaalreservi otsust, vahendab Reuters.

Oodatakse, et USA Keskpank teatab 120 miljardi dollarise kuise varaostu programmi vähendamisest. Föderaalreserv teeb oma avalduse Eesti aja järgi kell 20 õhtul. Turud on peaaegu veendunud, et keskpank vähendab rahatrükki ning räägib intressimäärade tõstmisest järgmisel aastal.

