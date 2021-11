Johnson & Johnson jaguneb kaheks börsifirmaks

Johnson & Johnson. Foto: Reuters/Scanpix

Tervishoiufirma Johnson & Johnson jaguneb kaheks ettevõtteks, eraldades tervisetoodete üksuse oma ravimitootmise ja meditsiiniseadmete üksusest. See on ettevõtte 135aastases ajaloos suurim muutus, vahendab Reuters.

Uudis maailma suurima tervisetoodete ettevõtte jagunemisest tuleb mõni päev pärast seda, kui tööstusgigant General Electric teatas oma jagunemisest kolmeks börsifirmaks. Sarnase sammu tegi ka Jaapani suurfirma Toshiba. See näitab, et paljude tegevusaladega suurfirmad on surve all, et oma ärisid lihtsustada.

Kui oled juba tellija, siis logi sisse! Telli Äripäev Eraisik Ettevõte Olen tingimustega nõus Kaardimaksega Mobiilimaksega Maksan Juhime tähelepanu, et Sul on õigus keelata oma kontaktandmete kasutamine samasuguste toodete või teenuste otseturustuse tegemiseks võttes Äripäevaga ühendust aadressil [email protected] või telefonil 667 0099