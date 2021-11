Värskelt autosid tootma hakanud Riviani väärtus kerkis raketina

Rivian alustas tootmist alles mõni kuu tagasi ning on turuväärtuselt mõõdunud nii Fordist kui ka Volkswagenist. Foto: Ann-Sophie Fjello-Jensen, AP/Scanpix

Eelmisel nädalal tuli börsile elektriautode tootja Rivian, mille aktsia on mõne päevaga kallinenud üle 120% IPO hinnast ning mis on maailmas väärtuselt kolmas autotootja.

Alates IPOst on Riviani aktsia hind järjepanu kerkinud ning nüüd kaupleb aktsia 172 euro juures. IPO hinnast on aktsia kallinenud 120% ning esimesel päeval aktsiaid soetanud investori positsioon on kerkinud umbes 70%.

