LHVs saab nüüdsest krüptoga kaubelda

Investorid on LHV uuest teenusest elevil, aga hoiatavad krüpto varjukülgede eest

Täna tegi LHV Pank teatavaks, et järgmisest nädalast on nende mobiilirakenduse kaudu võimalik krüptovaradega kaubelda. Krüptoinstrumentidesse investeerijate silmis on tegemist sammuga õiges suunas, mis pakub laiemale üldsusele võimalust krüptosse investeerida. Samas hoiatavad nad uusi investoreid krüptovaradesse investeerimise ohukohtade eest ja kutsuvad üles investeerima teadlikult.