Vaikust pakkuv Silen sõlmis 6 miljoni eurose lepingu

Silen on sõlminud suuremahulise tarnelepingu salapärase USA suurettevõttega. Foto: Raul Mee

Funderbeami platvormil kauplev helikindlate kabiinide tootja Silen on sõlminud 6 miljoni euro suuruse lepingu suurkliendiga, kelle nime hoiab Silen veel saladuses.

Kuigi Silen partneri nime ei avalda, kinnitab kabiinitootja tegevjuht Endrus Arge, et tegemist on tõelise ettevõtlusmaailma rokkstaariga, mis kuulub USA 500 suurima ettevõtte esiotsa. Sileni sõlmitud lepingu suurus on 6 miljonit eurot ja jaotub kahe aasta peale. Silen on juba alustanud esimeste saadetise tarnimisega kliendile.

