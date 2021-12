Täna teatas Ekspress Grupp, et ostab ära Geenius Meedia, mille peale kerkis aktsia hind börsil üle 7 protsendi.

Ekspress Grupi aktsia on täna avaldatud uudise peale kallinenud 7,6% ning kaupleb 1,63 euro juures. Tõukeks oli uudis, et Ekspress Grupp sõlmis lepingu, et omandada täielikult 4000 tellijaga Geenius Meedia . Täna on omanikku vahetanud üle 30 000 aktsia ning päeva käive on olnud ligi 50 000 eurot.