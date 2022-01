Analüüs investorile: suur energiafirma liigub rohelistele radadele

Hispaania globaalne energiaettevõte on alustanud ülemineku­t, et oma äri fookus fossiilsetelt kütustelt järjest rohkem roheenergia tootmisele viia. Lõppsihiks on firma muutumine süsinikuneutraalseks 2050. aastaks.

