Investor Rait Kondor: põhjused, miks tahan Airoboti aktsiat

Võtsin kokku oma 20 aasta õppetunnid

Et minu investeerimiskarjäär on saanud 20aastaseks, siis tundus paslik käia läbi kõik oma blogipostitused ja tehingud, et näha, mida ma siis ikkagi olen teinud õigesti ja valesti selle aja jooksul ning kuidas ma saaksin edaspidi targemalt tegutseda.

Et minu investeerimiskarjäär on saanud 20aastaseks, siis tundus paslik käia läbi kõik oma blogipostitused ja tehingud, et näha, mida ma siis ikkagi olen teinud õigesti ja valesti selle aja jooksul ning kuidas ma saaksin edaspidi targemalt tegutseda.