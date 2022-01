Läti turismis alles hakkavad pankrotid lahti rulluma

Kolm Läti turismifirmat on algatanud maksejõuetusmenetluse ja 20 tegevus on peatatud, nii et sel aastal on turismisektoris uusi pankrotte oodata, kirjutab Läti rahvusringhääling.

Kolm Läti turismifirmat on algatanud maksejõuetusmenetluse ja 20 tegevus on peatatud, nii et sel aastal on turismisektoris uusi pankrotte oodata, kirjutab Läti rahvusringhääling.