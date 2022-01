Airoboti aktsiad jätavad investorid külmaks

Investor Taavi Ilves soovitab investoritel märkida aktsiaid, mida soovitakse hoida pikaajaliselt, kuna kiiret kasumit ei pruugi tulla. Foto: Liis Treimann

Eile alustas börsile tulemise teekonda Airobot Technologies, mille suhtes on investorid kahtleval seisukohal ning kaasa ei aita ka negatiivne foon börsidel.

Eile alustas Airobot IPOga rahakaasamist ning aktsiate hinnaks on 4,97 eurot. Märkimisperiood kestab kuni 4. veebruari börsipäeva lõpuni, kella 16ni, ning ettevõte lisatakse alternatiivbörsi First North nimekirja. Kui eelmisel aastal osalesid investorid hoogsalt IPOdel, siis praegu on börsidel toimuva languse taustal meeleolu veidi teine. Ka foorumites on tunda, et investorid väga aktiivselt Airoboti kaasamisest rääkinud ei ole, kuid märkimiseperioodi lõpuni on veel tükk maad minna.

