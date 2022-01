Aktsiaturud alustasid uut nädalat tõusuga

Hongkongi börsiindeksit kuvav ekraan. Foto: Reuters/Scanpix

Aasia aktsiaturud on uut nädalat alustanud tõusuga, Wall Streetil on futuurid samal ajal stabiliseerunud. Sellel nädalal on oodata intresside tõusu Suurbritannias, nafta hind tõuseb ning mure inflatsiooni pärast püsib, vahendab Reuters.

Pühapäeval ilmunud andmetest selgus, et Hiina tehaste aktiivsus jaanuaris aeglustus, sest koroonaviiruse juhtumite arvu kasv mõjutas negatiivselt nii tootmist kui ka nõudlust.

