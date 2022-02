Euroopa börsidel on oodata täna languspäeva

Euroopa aktsiabörse suunavad langusele poliitilised pinged Ukrainas. Foto: Reuters/Scanpix

Aasia börsid on alustanud nädalat suurema kukkumisega ning langust on oodata ka Euroopa aktsiabörsidel. Samas USA futuurid on kauplemas plusspoolel.

Uut nädalat on Aasia aktsiabörsid alustanud langusega, saades jätku eelmise nädala kukkumisest USA börsidel. Lisaks on börse Aasias mõjutanud pandeemia leviku kiirenemine. Aasia Dow' aktsiaindeks on nädalat alustanud 1,3% suuruse langusega, Hongkongi aktsiabörs Hang Seng on odavnenud 1,5% ning suurima kukkumise on teinud Jaapani börsiindeks Nikkei 225, mis on langenud 2,2%.

