Euroopa energiakriis on vesi USA gaasitootjate veskile

USA tarnis pea poole Euroopasse jõudnud veeldatud maagaasist jaanuaris. Foto: Reuters/Scanpix

Aina süvenev energiakriis ja maagaasi puudus on tõstnud USA esimest korda maailma suurimaks veeldatud maagaais eksportijaks.

USA maagaasi tootjad on viimastel kuudel toimunud Euroopa energiakriisist ühed suurimad võitjad. Venemaa poolt kinni keeratud maagaasi tarne ning poliitilised pinged Ukrainas on kergitanud maagaasi hind, kuna nõudlus on jätkuvalt kõrge, kuid maagaasi jõuab Euroopasse idanaabritelt järjest vähem. Elektri hinna tõus on mitmele Euroopa kommunaalteenuste ettevõttele halvasti mõjunud ning mitu Ühendkuningriigi energiaettevõtet pankrotti viinud, vahendas Wall Street Jornal.

