Tallink näitab taastumise märke, kuid pikk maa on veel minna

Tallinki reisijatenumbrid on aastaga enam kui kolmekordistunud, kuid on koroonakriisi eelse ajaga võrreldes jätkuvalt väiksemad. Foto: Liis Treimann

Laevafirma Tallink avaldas veebruarikuu veomahtude statistika, millest on näha, et aasta varasemaga võrreldes on kasvanud nii reisijate- kui kaubaveo mahud. 2020. aastaga võrreldes on aga pikk tee veel ees.

Võrreldes 2021. aasta sama perioodiga on Tallinki reisijatenumbrid 2022. aasta veebruaris tõusnud 217,3%, 235 214 reisijani.

