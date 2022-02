Paavo Nõgene: Tallink jõuab kasumisse ka vähemate reisijatega

Tallink Grupi juhatuse esimees Paavo Nõgene (vasakul) ja Enn Pant. Foto: Andras Kralla

Tallink Grupi juhatuse esimehe Paavo Nõgene sõnul on laevafirma läbinud transformatsiooni ja kriisi oludes muutunud.

„Kahtlemata on hea meel, et teise poolaasta suutsime olla väikeses puhaskasumis. Poolaasta tulemus jäi positiivseks, selle üle on põhjust tunda rõõmu,“ rääkis Nõgene Äripäeva raadio teisipäevases hommikuprogrammis.

Sisu on kättesaadav ainult tellijale. logi sisse! undefined Telli Äripäev Eraisik Ettevõte Olen tingimustega nõus Kaardimaksega Mobiilimaksega Maksan Juhime tähelepanu, et Sul on õigus keelata oma kontaktandmete kasutamine samasuguste toodete või teenuste otseturustuse tegemiseks võttes Äripäevaga ühendust aadressil [email protected] või telefonil 667 0099