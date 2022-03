Balti börs on nädala lõpus langevas meeleolus

Nasdaq Balti börs on nädala lõpus langevas meeleolus. Foto: Liis Treimann

Balti börsi indeks on täna kukkunud üle 2,8%, aktsiahinnad valdavalt langevad, on ainult üksikud tõusjad.

Balti börsi indeks OMX Baltic Benchmark GI on täna langenud eelmise aasta juuli alguse tasemele, 1359,4 punktile. Languse eesotsas on Vilniuse börs –2,49%ga, järgneb Tallinna börs –2,3%ga, kõige vähem on kukkunud Riia börs, –0,2%.

