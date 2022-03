India ostab nii USA kui ka Vene naftat

Suure rahvaarvuga ja energiavajadusega India peab nafta saamiseks seda importima suurtes kogustes. Foto: Zumapress/Scanpix

Maailma suuruselt teise elanikkonna arvuga India suurendab tänavu nafta importi nii Venemaalt kui ka Ameerika Ühendriikidest, kirjutab Reuters.

Laupäevase teate järgi suurendab India tänavu nafta importi USAst 11 protsenti. Kuna India on samas suurendanud Vene nafta ostmist, siis on India saanud ka läänest kriitikat, et aitab rahastada riiki, kes sõdib Ukrainaga. India on seni teinud üleskutseid lõpetada vägivald Ukrainas, kuid on samas hoidunud pööramast selga Venemaale.

