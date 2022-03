Ukraina hävitab Venemaa vägesid Elon Muski satelliitide abil

Starlinki terminal aitab luua internetiühenduse maakera orbiidil liikuvate satelliitide kaudu, mis kuuluvad Elon Muski kosmosefirmale SpaceX. Foto: Nina Lyashonok, Nina Lyashonok/SIPA

Elon Muski SpaceX-i satelliitidel tuginev internetiteenus Starlink aitab Ukraina drooniüksusel hävitada Venemaa relvastust.

Business Insider vahendab The Timesi kirjutatust, et Ukraina Aerorozvidka-nimeline õhuluureüksus kasutab termokaameratega droone, mis näevad pimedas Venemaa sõjatehnikat, nagu tankid ja juhtimispunktidega sõidukid. The Timesi väitel on arendatud droonid selliseks, et need saaksid sihtmärkidele lasta tankitõrjegranaate.

