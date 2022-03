Vene aktsiaid omavatel investoritel tasub valmistuda halvimaks

Venemaa suurim krediidipank Sberbank on üks nendest ettevõtetest, mis kaupleb Londoni börsil ADRide ehk hoidmistunnistustega ning mille aktsia hind seal on viimastel päevadel kukkunud 99%. Foto: AFP/Scanpix

Moskva börs, kus on noteeritud Venemaa ettevõtete aktsiad, on senimaani suletud. London ja Saksamaa peatasid kauplemise ADRide ja GDRidega, välismaaklerid panevad selle võimaluse kinni ka USAs. Mida see kõik tähendab investorite jaoks, kellel on portfellis Vene väärtpabereid? Mitte midagi head.

See, et Vene turul ei saa hetkel kaubelda, ei ole põhiline probleem Euroopa investorite jaoks, kelle portfellis on Moskva börsil noteeritud aktsiaid. Isegi kui kauplemine taastub, siis müüa neid paberid ei oleks nii kui nii võimalik.

Sisu on kättesaadav ainult tellijale. logi sisse! undefined Telli Äripäev Eraisik Ettevõte Olen tingimustega nõus Kaardimaksega Mobiilimaksega Maksan Juhime tähelepanu, et Sul on õigus keelata oma kontaktandmete kasutamine samasuguste toodete või teenuste otseturustuse tegemiseks võttes Äripäevaga ühendust aadressil [email protected] või telefonil 667 0099