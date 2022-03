S&P 500 aktsiaindeks väljus korrektsioonist

Hübriidüritused lahendavad mured, mille olemasolust korraldajad isegi ei teadnud

Koroonakriis pani kõikidele üritustele märkimisväärse põntsu, kuid pärast esimest ehmatust tulid korraldajad tagasi tugevamalt kui kunagi varem. Kui esmaseks lahenduseks said virtuaalüritused, siis tänaseks on tugevalt kanda kinnitanud hübriidürituste vorm, mis on igas mõõdetavas aspektis oma eelkäijast parem.

