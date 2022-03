Eesti eksperdid võlakirjade ennustatud krahhi veel ei oota

Swedbanki investeeringute strateegi Tarmo Tanilase sõnul on praegu hea aeg portfell üle vaadata ning liigsed võimendused kinni panna. Foto: Eiko Kink

Lühiajaliste võlakirjade tootluse kiire kasv on ajalooliselt näidanud majanduslanguse tulekut, kuid eksperdid leiavad, et aktsiabörsilt veel väljuda ei tasu.

Lühema perioodi võlakirjade müügilaine on kiirenenud, mis on viinud ka lühiajaliste võlakirjade tootluse kõrgemale pikaajalisest tootlusest. Tavapärastes oludes on pikaajaliste võlakirjade tootluslühiajaliste omast kõrgem, sest laenates raha pikemaks ajaks, soovib investor selle eest ka kõrgemat riskipreemiat. Ajalooliselt on see viidanud majanduslangusele, kuid ekspertide hinnangul seda veel niipea karta ei ole.

