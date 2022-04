Börsid alustavad teist kvartalit ettevaatlikult

Lääneriikide aktsiafutuurid on õrnalt rohelises ning ollakse äraootaval seisukohal, kuidas rahukõnelused lähevad. Foto: AP/Scanpix

Pärast halvimat kvartalit alates pandeemia algusest on börsid tasapisi võtnud suuna kasvule, kuid tõus võib rahuläbirääkimiste tulemuste tõttu kiirelt muutuda.

Investorid hoiavad reedel pilku Ukraina ja Venemaa vahelistel rahuläbirääkimistel, mille tulemus võib kiirelt börside liikumist dikteerida. Venemaa on seni täitnud kõik oma intressimaksete kohustused ning järgmine tähtaeg on juba 4. aprillil. 2 miljardi dollari väärtuses võlakirjadest, mille lunastamistähtaeg on saabumas, on Venemaa tagasi ostnud 1,45 miljardi jagu ja seega on veel ringluses 0,55 miljardi jagu võlakirju, mille tähtaeg hakkab kukkuma, vahendab Bloomberg.

Sisu on kättesaadav ainult tellijale. logi sisse! undefined Telli Äripäev