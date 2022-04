Modera tulud liiguvad kahekordistumise suunas

Alati ei pea ostma uut – arvutite rentimine ja uuskasutus kogub hoogu

Pea suurimaks ettevõtteks, kes Eestis oma tehnikaparki kuuluvaid seadmeid teenusena rendib, on AS Riigi Kinnisvara ning selle meetodi eeliseks ostmise ees peab ettevõtte IT-juht Viljar Komp seda, et unustada võib laomajanduse, arvutitel on alati peal värskeim tarkvara ning seadmed on puhtad ja korralikud, selgus saates „Tehnoloogiakompass“.

Pea suurimaks ettevõtteks, kes Eestis oma tehnikaparki kuuluvaid seadmeid teenusena rendib, on AS Riigi Kinnisvara ning selle meetodi eeliseks ostmise ees peab ettevõtte IT-juht Viljar Komp seda, et unustada võib laomajanduse, arvutitel on alati peal värskeim tarkvara ning seadmed on puhtad ja korralikud, selgus saates „Tehnoloogiakompass“.