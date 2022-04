Börs: kasvuaktsiate taastumine tõi turule suure tõusu

USA tootjahindade ajalooline tõus üllatas ökonomiste

USA tootjahinnad tõusid märtsis aastatagusega võrreldes ajaloo kiireimas tempos, ületades kõiki prognoose. See näitab, et varases staadumis inflatsioonisurve püsib ning see muudab tarbijahindade kiire tõusu veelgi pikaajalisemaks, vahendab Bloomberg.

