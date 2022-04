LHV jääb esimese kvartali tulemustega finantsplaanist maha

Madis Toomsalu ebatavaline tee tippjuhiks: ärge pidage mind autoriteediks

Pole aimugi, vastab konkursi "Parim juht 2022" nominent ja LHV grupi juht Madis Toomsalu küsimusele, mida peab pangagrupi juhiks saamiseks tegema. Tema enda teekond sinna on olnud tavatu, sest panka läks ta olematu hariduse ja elulooga, aga on tõusnud Eesti üht silmapaistvamat ja kiirelt kasvavat panka juhtima. Ehkki ta annab endast tööl 100 protsenti, hindab ta, et realiseeriks end täielikult kriisiajal.