Andres Viisemann: mitu pikaajalist trendi on pöördumas

"Osta siis, kui veri on tänavatel" ütlust võtavad massid tänapäeval sõnasõnalt, mis tõttu on aktsiaindeksid sõjast hoolimata kauplemas rekordite lähedal. Foto: Liis Treimann

LHV kaasasutaja tõmbab tänases olukorras paralleele 1973. aasta naftakriisiga ning investorite optimism on praegu põhjendamatu isegi positiivse stsenaariumi korral.

LHV üks asutajatest Andres Viisemann kirjutas LHV finantsportaalis , et ehkki Venemaa verine agressioon Ukrainas on kestnud juba rohkem kui kuu ja kiire rahulepinguni jõudmine ie ole kuigi tõenäoline, on rahvusvahelised väärtpaberiturud säilitanud üllatava rahu. Euroopa suurimate ettevõtete aktsiakursse järgiv indeks Euro Stoxx 50 langes märtsis ainult 0,6%. Samas üleilmne aktsiaindeks MSCI World tõusis eelmisel kuul 3,7% ja USA suurimate börsiettevõtete väärtust peegeldav S&P 500 indeks isegi 4,7%.