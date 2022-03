LHV aktsionärid kiitsid heaks uute aktsiate väljastamise

Tippsportlaste juhendaja tagasilöökide seljatamisest: vähem mäletsemist, rohkem tegutsemist

Koolitaja ja tippsportlaste juhendaja Raimo Ülavere defineerib tagasilööki kui sündmust, mida me pole ennustanud. Igal juhul on see vähem või rohkem ebameeldiv. “Mõnele meeldib öelda, et neile meeldivad üllatused. Aga enamasti on nii-öelda üllatused meie eludes hoopis probleemid,” ütles Ülavere Äripäeva raadio hommikuprogrammis.

Koolitaja ja tippsportlaste juhendaja Raimo Ülavere defineerib tagasilööki kui sündmust, mida me pole ennustanud. Igal juhul on see vähem või rohkem ebameeldiv. “Mõnele meeldib öelda, et neile meeldivad üllatused. Aga enamasti on nii-öelda üllatused meie eludes hoopis probleemid,” ütles Ülavere Äripäeva raadio hommikuprogrammis.