Greenblatti maagiline valem toob suurepäraseid tulemusi, mõistetev ka alustavale investorile

LHV analüütik Raido Tõnisson Foto: Erakogu

Lugematul hulgal erinevate investeerimisstrateegiate virvarris on juba aastakümneid toiminud Joel Greenblatti maagilise valemi kontseptsioon lihtsasti mõistetav ka neile, kes pole aktsiaturgudega varem kokku puutunud.

Greenblatti „Eduka investori taskuraamat“ on järg tema finantsklassikaks peetud 2005. aasta esmaväljaandele, mida on kokku müüdud üle 300 000 eksemplari. Võrreldes esmaväljaandega on 2010. aastal ilmunud täiendatud versioon ajakohasem, hõlmates andmeid sellegi kohta, kuidas on toiminud Greenblatti strateegia viimase laiaulatuslikuma turulanguse tingimustes aastal 2008.

Üsnagi lühike, kuid kindla suunisega raamat algab aktsiatesse investeerimise aluspõhimõtete tutvustamisest, nagu kasumi teenimise olulisus ja arusaamine ettevõtte väärtuse mõistest. Et tema „maagiline valem“ hõlmab kõigest põhikooli matemaatikat, on see jõukohane ka noorematele investeerimishuvilistele.

Kahe suhtarvu maagia

Tegelikkuses ei eksisteeri ühtainust maagilist valemit, mis tooks aktsiaturgudel edu. Selline nimetus võib nii mõnegi isegi eemale peletada. Ometi on Greenblatt andnud oma kontseptsioonile just sellise sõnastuse. Ettevaatlikuks teeb seegi, et tema „maagiline valem“ annab algoritmina ette portsu aktsiaid ning investori vaevaks jääb vaid ostuorder sisse panna ja ootama jääda.

Raamat: "Eduka investori taskuraamat" Autor: Joel Greenblatt Lehekülgi: 216 Kirjastus: Äripäev Loe näidislehekülgi siit. Raamatu kirjastamist toetas LHV.

Ent just nii lihtne see ongi: valem koosneb vaid kahest suhtarvust, mis võimaldavad börsilt leida head ettevõtted ja seda soodsate hindade juures. Kui neist esimene mõõdab ettevõtte võimekust teenida oma tehtud investeeringutelt võimalikult suurt kasumit, siis valemi teine pool kasutab ära ettevõtte tegeliku väärtuse ja selle aktsia turuhinna erinevust. Kokkuvõttes selekteerib valem välja parima kapitali tasuvuse ja suurima tõusuruumiga aktsiad, moodustades 20-30 aktsiat sisaldava portfelli, mis peaks olema optimaalne kogus positsioone keskmisele investorile.

Usu jõud investeerimisele

Kontseptsiooni suurim võlu peitub aga selles, et kuigi valem ei eelda investorilt aktsiate edasist analüüsi ja tuleviku prognoosimist, pakkusid maagilise valemi 30 parimat aktsiat 17aastase perioodi jooksul kuni 2004. aastani ligi 30,8%list aastatootlust, ületades S&P 500 mõõdetuna turu keskmist enam kui kahekordselt.

Kuigi tavainvestorile on see psühholoogiliselt suur katsumus, on oluline strateegiast kinni pidada, ka keerulistel aegadel. Nimetatud 17 aasta sisse jäi koguni kahe aasta pikkune periood, mil S&P 500 indeks ületas Greenblatti „maagilist valemit“.

Pikaajaliselt on aga tema maagiline valem vägagi edukaks osutunud. Tuleb aga meeles pidada, et nii „maagilise valemi“ kui ka iga teise strateegia puhul on oluline sellesse pikaajaliselt uskuda. Ükski investeerimisstrateegia ei tööta järjepanu kuust kuusse ja aastast aastasse: paratamatult tekib perioode, mil tuleb tunnistada turuindeksite paremust.