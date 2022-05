Aktsiabörsid tõmbavad täna hinge kerge taastumisega

Kahe aasta põhja vajunud Nasdaqi aktsiaindeksi futuurid on tänast päeva alustanud rohelises. Foto: AP/Scanpix

Euroopa aktsiabörsid on mitmepäevase kukkumise järel täna kauplemas taas rohelises ning sama suunda näitavad ka USA aktsiafutuurid.

Esmaspäevase börsisula järel on investorid ära kasutamas suuri languseid, mis tõttu on suurem ostuhuvi pööranud aktsiabörsid tõusule. Siiski on investorite sentiment habras ning mured kõrge inflatsiooni ja majanduskasvu osas on endiselt üleval. Pilgud on suunatud kolmapäevastele USA tarbijahinnaindeksi värsketele numbritele.

Sisu on kättesaadav ainult tellijale. logi sisse! undefined Telli Äripäev