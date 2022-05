Päeva nobedalt alustanud USA aktsiaturud jäid õhtuks napilt plussi

Föderaalreservi otsus tõi 20 aasta suurima intressitõusu

Föderaalreserv teatas pärast äsja lõppenud kohtumist, et rahapoliitikud on otsustanud tõsta baasintressimäära poole protsendipunkti võrra. See on suurim intressitõus viimase 20 aasta jooksul, mille eesmärk on kiirenenud inflatsiooni jahutada, vahendab CNBC.