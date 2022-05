Föderaalreservi otsus tõi 20 aasta suurima intressitõusu

Föderaalreservi juht Jerome Powell. Foto: Reuters/Scanpix

Föderaalreserv teatas pärast äsja lõppenud kohtumist, et rahapoliitikud on otsustanud tõsta baasintressimäära poole protsendipunkti võrra. See on suurim intressitõus viimase 20 aasta jooksul, mille eesmärk on kiirenenud inflatsiooni jahutada, vahendab CNBC.

Keskpank tõstis baasintressimäära 0,5 protsendipunkti võrra, 0,75-1 protsendi vahemikku. Viimati tõsteti intressimäärasid nii järsult 2000. aastal.

Sisu on kättesaadav ainult tellijale. logi sisse! undefined Telli Äripäev