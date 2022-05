Coop hoidis aprillis tugevat kasvuhoogu

Coop kasvatas eelmise kuuga puhaskasumit poole võrra. Foto: Liis Treimann

Coop Pank teenis aprillis 1,5 miljonit eurot puhaskasumit ning kasvatas hooga nii laenumahte kui ka klientide arvu.

Aprillis teenis Coop Pank netotulu 4 miljonit eurot, mida on märtsiga võrreldes mõnevõrra vähem, kui teeniti 4,1 miljonit eurot. Samas esimese nelja kuuga on pank teeninud tulu 15,5 miljonit eurot, mida on aasta varasemaga võrreldes 30% rohkem.

