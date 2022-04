Coop Panga aktsionärid kinnitasid dividendi

Coop Panga juht Margus Rink tõdeb, et kuigi dividendide maksmine viib pangalt tänavu üle kolme miljoni euro, mida saaks kasutada ettevõtte kasvatamiseks, on see siiski hea samm, et tagada kõigi aktsionäride, aga eriti jaeinvestorite rahuolu. Foto: Liis Treimann