Eksperdi sõnul leiab praegu kaitset reaalvaradega tagatud krüptorahast

Krüptoekspert Asse Sauga Foto: Andres Haabu

Samal ajal kui bitcoin ja teised suuremad krüptovaluutad taastuvad eilsest, on stabiilne münt TerraUSD ja Luna kukkunud nulli. Eksperdi sõnul saab investor kaitset vaid reaalvaradega seotud stabiilsusmüntidest.

Stabiilse mündi TerraUSD (UST), mis peaks olema seotud dollariga üks ühele, väärtus on kukkunud alla nulli ning on täna kauplemas 0,17 dollari juures ja odavnenud eilse 60% suuruse languse järel veel lisaks 72%. Eksperdi sõnul peaksid just stabiilsusmündid pakkuma kaitset, kuid seal tasub jälgida, millega need tagatud on.

